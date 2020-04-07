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Başkan Orhan, “Af kapılarını fırsat bilelim”

ERZURUM HABERLERİ  | 07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan, “Af kapılarını fırsat bilelim”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Orhan yayımladığı mesajda af kapılarının açıldığı Berat gecesi fırsatının değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Bu gecede herkesin kendini yenileme, geçmişini sorgulama ve geleceği planlama açısından çok önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Bu gece Yüce Mevla’mızdan beratımızı isteyerek ellerimizi göğe yöneltirken, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşamamız temennisiyle, tüm Erzurumlu hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni kutlar, sağlıklı, sıhhatli günler diler, bu sıkıntılı günlerimizden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah’ tan niyaz ederim.”

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