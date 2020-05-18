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Başkan Orhan: “Gençlerimiz geleceğimiz”

ERZURUM HABERLERİ  | 18.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında gençlerin Türkiye’nin son yıllarda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan yükselişinin devam etmesinde büyük rol oynayacağını söyleyen Başkan Orhan, 19 Mayıs ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu.

Başkan Orhan: “Gençlerimiz geleceğimiz”

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında gençlerin Türkiye’nin son yıllarda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan yükselişinin devam etmesinde büyük rol oynayacağını söyleyen Başkan Orhan, 19 Mayıs ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu. Gençlerin bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız hem de gücü olduğunu dile getiren Başkan Orhan, şu görüşlere yer verdi:
"Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Bu inanç bizde güven duygusunu da oluşturuyor. Milletimizin iştiyakinin temelinde yatan en hakiki güçlerden biri de budur. Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran irade kararlılık ve inanç tüm gençlerimizin içinde saklıdır. Tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz genç nesillerimiz, vatanımızı en iyi şekilde koruyacak; ilimize, ilçemize sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bizler bunun için gençlik merkezlerimizi donatıyor, imkanlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biz tüm bu yaptıklarımızı, emeklerimizi yine gençlerimize emanet edeceğiz. Onlar bizim inançlarımızın da emanetkarı olacaklardır. Her gencimizin fikrini olan ihtiyacımız, aynı zamanda bizim gücümüzdür. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Biz beraber yol alacağımızın bilincindeyiz. Tüm bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

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