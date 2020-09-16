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Başkan Orhan, inşaatları denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Erzurum’un cazibesi artarak nüfus ve konutlaşma hızı da aynı orantıda giden Aziziye İlçesi’nde özel sektör yatırımları dikkat çekiyor.

Erzurum’un cazibesi artarak nüfus ve konutlaşma hızı da aynı orantıda giden Aziziye İlçesi’nde özel sektör yatırımları dikkat çekiyor. Yapsatçı müteahhitlerin konut yapımında ilgi gösterdiği Aziziye İlçesi’nde inşaat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Aziziye İlçesi’nde inşaatları gezen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye hizmetlerinin istenilen noktada oluşu ve şehrin merkezinden uzak oluşunun Aziziye’yi cazip kıldığını söyleyen Başkan Orhan, yeni yatırımların geleceği müjdesini verdi. Daha sonra Aziziye sınırları içinde geçtiğimiz yıllarda temeli atılan ve tüm hızıyla inşası sürdürülen Mehmet Gürgür Hoca Hafızlık ve Gençlik Merkezi şantiyesini ziyaret etti. İnşaatın bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Başkan Orhan, geleceğe yatırım anlamında büyük önem arz eden böylesi yerlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
Başkan Orhan, “Yıllarını hafızlar yetiştirmeye adamış Mehmet Gürgür hocamızın ismiyle açılan bu merkez bölgemizdeki büyük bir açığı kapatacaktır kanaatindeyim. Adının verildiği bu güzide tesisin açılışını yapan hocamızı bir süre önce ahirete irtihali bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Hocamızın bu emanetine sahip çıkmak zorundayız. Mehmet Gürgür Hoca Hafızlık ve Gençlik Merkezi ilçemiz için çok değerli bir kazanım olacak. Böylesine kıymetli bir esere temelinden itibaren katkıda bulunduk ve desteklemeye de devam edeceğiz. Her daim Aziziye Belediyesi olarak yatırımların bölgeye getirilmesinde önayak olduk. Müftülüğümüzün de katkılarıyla temeli atılan Hafızlık ve Gençlik Merkezimizin en kısa sürede bitirilip hizmete açılmasını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

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