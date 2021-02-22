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Başkan Orhan, yardımsever zabıtaları altınla ödüllendirdi

22.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hasta bir kadının imdadına yetişen zabıta memurlarının örnek davranışını karşılıksız bırakmadı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hasta bir kadının imdadına yetişen zabıta memurlarının örnek davranışını karşılıksız bırakmadı. Başkan Orhan, sergiledikleri insani yaklaşımla Erzurum’da herkesin takdirini kazanan zabıta memurları Kadir Koç, Hasan Çelik ve Mehmet Karaca’yı altınla ödüllendirdi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İnsanlara faydalı olmak ve onları ne olursa olsun bir müşkülden kurtarmak, takdir edilmesi gereken bir davranıştır” dedi.
Zabıta Memurlarını Altınla Ödüllendirdi
Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli Kadir Koç, Mehmet Karaca ve Hasan Kılıç isimli zabıta memurları, Dadaşkent’te denetim halindeyken karşılaştıkları kalp hastası bir kadını acilen hastaneye yetiştirmiş ve hastanın sağlık durumuyla da yakından ilgilenmişti. Dadaşkent’te ikamet eden hasta kadın için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde adeta nokta nöbeti tutan zabıta memurlarının bu örnek davranışı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından Başkan Orhan, Erzurum’da herkesin takdirini kazanan zabıta memurlarını makamında ağırlayarak hem teşekkür etti, hem de altınla ödüllendirdi.
Orhan: İki Güzellik Bir Arada
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; zabıta memurlarının, bazen görev sahalarının dışında kalan olaylarla karşılaşabildiklerinin altını çizerek, “İşte bunun bir örneğini de Aziziye Belediye zabıtamız yaşamış. Hasta bir kadını kendi isteği doğrultusunda hastaneye yetiştirmek ve sağlık durumu düzelinceye kadar da başında beklemek, zabıta memurlarımızın taşıdığı hassasiyeti göstermesi kadar, aynı zamanda insani bir yaklaşım anlamına geliyor. Arkadaşlarımızın sergilediği bu davranış ayrı bir güzellik; vatandaşlarımızın zabıtamızı bu kadar benimsemiş olması ayrı bir güzellik İnsanlara faydalı olmak ve onları ne olursa olsun bir müşkülden kurtarmak, takdir edilmesi gereken bir davranıştır. Biz de bu bağlamda zabıta memurlarımızı kutladık ve ödüllendirdik. Bizlere bu güzelliği yaşattıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ve Zabıta Müdürü Yaşar Çıplak’ın da hazır bulunduğu kabulde, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

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