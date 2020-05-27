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Başkan Orhan’dan 27 Mayıs mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak giren 27 Mayıs Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Bugün 60.

Başkan Orhan’dan 27 Mayıs mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak giren 27 Mayıs Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bugün 60. yıldönümü olan askeri darbenin, vicdanlarda ve Türkiye’nin tarihi belleğinde kuşaklar boyu iyileşmeyecek bir yara bıraktığına dikkat çeken Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, emir komuta zinciri içinde yapılmayan darbenin 37 düşük rütbeli subay tarafından icra edildiğine vurgu yaptı. Darbe neticesinde kurulan yanlı ve maksatlı mahkemeler sonrasında bir başbakan ve iki bakanın idamına karar verildiğini ve icra edildiğini hatırlatan Orhan, Türkiye üzerinde bundan sonra operasyon yapmak isteyen iç ve dış mihrakların 15 Temmuz 2016’daki milli uyanıştan daha da sert bir duruşla karşılaşacaklarını söyledi.
Başkan Orhan, “Demokrasi şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları ise mücadeleleriyle milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilecektir. Bilinmelidir ki Anadolu topraklarında bu aziz milletin hak, adalet, milli ve manevi değerlerine kasteden zihniyet her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen ezan ve demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

“Türk milleti darbeleri tarihe gömdü”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 80 yılı aşkın süredir her sıçrama yaptığında Türkiye’nin büyümesine engel olmak isteyenler tarafından gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse askeri olarak darbe yapıldığına dikkat çekti. Darbeler neticesinde her daim milletin farklı zaruret yaşadığını ifade eden Başkan Orhan, “Ülkenin bir gecede kasasını boşaltmak isteyen milli ve dini değerlerini unutturmak isteyenler başarılı olduklarını sanmış olsalar da aslında milletimiz sineye çekmek suretiyle bu duruma rıza göstermiştir. Fakat artık uyanışını sürdüren milletimiz 15 Temmuz darbe kalkışmasında hain terör örgütü mensuplarını hiçbir silahı olmadan yalnız iman gücüyle derdest edip demokrasi dersi vermiştir” şeklinde konuştu.

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