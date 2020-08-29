YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramının 98.

Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümü münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir mesaj yayımladı.
Mesajında özellikle son yıllarda Türkiye’nin ekonomik ve savunma sanayisinde yükselişine mani olmak isteyen dış güçlerin harekete geçtiğine dikkat çeken Başkan Orhan, 30 Ağustos 1922 tarihinin istiklal mücadelesinin zaferle sonlandırdığı tarih olduğuna değindi. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulduğunu söyleyen Başkan Orhan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydetti. Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü. "Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:33
Öğle
12:21
İkindi
16:02
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erzurum Barosu’ndan Mehmetçik Vakfı’na Ziyaret
Erzurum Barosu’ndan Mehmetçik Vakfı’na Ziyaret
Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu
Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.