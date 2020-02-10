Başkan Orhan’dan DAGC’ye ziyaret

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Orhan, cemiyetinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cemiyetin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Başkan Orhan, belediyenin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. MÜSİAD Erzurum Şubesi ile birlikte termal kaynaklı sera projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Orhan, şirketin kurulduğu ve onay beklendiğini ifade etti. Başkan Orhan, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlattı. Ziyarette Aziziye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Çomaklı da hazır bulundu.



