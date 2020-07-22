YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı

Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 101.

Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Kurtuluş savaşında düşman işgalinin sona erdirilmesinde Erzurum’un büyük rolü olduğuna değinen Başkan Orhan, Milli Mücadele kavramlarının Erzurum ile anlam kazandığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve delegelerin, işgal altındaki ülke topraklarının kurtarılması için Erzurum ve Sivas Kongreleri ile çok önemli kararlar aldığını hatırlatan Başkan Orhan, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında ilk tohumların Erzurum Kongresiyle atıldığını dile getirdi.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan daha sonra mesajında şu sözlere yer verdi: “Anadolu düşman işgali altındaydı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin bölüşülmesi ihtimali büyük endişe yaratıyordu. O zor günlerde, bölgede bir kongre toplanması fikri gündeme geldi. Erzurum’daki 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, bu fikre büyük destek verdi. Karabekir Paşa, Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’yı da kongreye davet etti. Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinin temsilcilerinden oluşan kongre, 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplandı. Toplantıya Erzurum delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, sonrasında başkanlığa seçildi. 57 delege günlerce, kurtuluş çarelerini aradı, tartıştı ve karara vardı. Nihayetinde ardından gelen Sivas Kongresi bu tohumun filizlenmesinin nedenidir. Bugün Erzurum ve Erzurumlunun vatan savunmasında yüzyıllardan beri gelen misyonu devam etmektedir. Erzurum denilince ülkenin kalesi ve özeti yakıştırmaları bizler için gurur vesilesi olmuştur.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maçın ardından

Maçın ardından

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Özgür Balakar, dünya starının radarına girmeyi başardı

Özgür Balakar, dünya starının radarına girmeyi başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.