Başkan Orhan’dan esnafa pandemi teşekkürü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret etti.

Korona virüs (Covit 19) salgını süresince büyük sıkıntılar yaşayan buna rağmen sabır ve sükunetle sürece destek veren esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Orhan, talepleri dinleyip not aldı. Esnaf ziyaretlerini devam ettireceklerinin altını çizen Başkan Orhan, ilçe ekonomisini ayakta tutan esnafın destekçisi olduklarını belirtti. Pandemi sürecinde Türkiye’nin diğer ülkelere örnek bir mücadele sergilediğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Bizim gönül birlikteliğimiz ne mekana ne de zamana sığar. Esnafımız koronavirüs sürecinde bütün sıkıntılara göğüs gerdi. Her birine yürekten teşekkürlerimizi ifade etmek için tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte hükümetimizin esnafımızı ve bu süreçten olumsuz etkilenin vatandaşlarımızı mağdur olmaması adına verdiği destekler inkâr edilemez. Dünya ülkelerine sağlık paketi yardımı yapan ender ülkelerdeniz. Bu gurur verici gelişmeye esnaf ve vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını da eklememiz gerekiyor. Esnafımız ve vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

“Pandesi süresince yardımlarımız devam etti”

Ramazan ayı ve Pandemi süresince Aziziye Belediye Başkanlığı olarak yardıma muhtaç vatandaşlar ile birlikte özellikle kahvehane, kuaför ve ana okulları ile birçok ticari işletmeye imkanlar dahilinde destek verdiklerini söyleyen Başkan Orhan, “Belediye olarak bir nebzede olsa ilçe esnafımızın yükünü omuzlamak için ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Bunlar arasında yardımları geri çevirip ‘Varlıkta da yoklukta da daima devletimizin yanındayız. Bizden daha çok ihtiyaçlı olanlara verin’ diyen esnaflarımızda oldu. Gerçekten bu tür davranışlar bizlerin hizmet şevkini artırıyor. Özünde devletçi ve milletini seven bir yapıda olan Erzurum halkı şüphesiz hizmetlerin en iyisine layıktır” dedi.