YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Orhan’dan esnafa pandemi teşekkürü

Başkan Orhan’dan esnafa pandemi teşekkürü

ERZURUM HABERLERİ  | 01.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret etti.Korona virüs (Covit 19) salgını süresince büyük sıkıntılar yaşayan buna rağmen sabır ve sükunetle sürece destek veren esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Orhan, talepleri dinleyip not aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret etti.
Korona virüs (Covit 19) salgını süresince büyük sıkıntılar yaşayan buna rağmen sabır ve sükunetle sürece destek veren esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Orhan, talepleri dinleyip not aldı. Esnaf ziyaretlerini devam ettireceklerinin altını çizen Başkan Orhan, ilçe ekonomisini ayakta tutan esnafın destekçisi olduklarını belirtti. Pandemi sürecinde Türkiye’nin diğer ülkelere örnek bir mücadele sergilediğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Bizim gönül birlikteliğimiz ne mekana ne de zamana sığar. Esnafımız koronavirüs sürecinde bütün sıkıntılara göğüs gerdi. Her birine yürekten teşekkürlerimizi ifade etmek için tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte hükümetimizin esnafımızı ve bu süreçten olumsuz etkilenin vatandaşlarımızı mağdur olmaması adına verdiği destekler inkâr edilemez. Dünya ülkelerine sağlık paketi yardımı yapan ender ülkelerdeniz. Bu gurur verici gelişmeye esnaf ve vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını da eklememiz gerekiyor. Esnafımız ve vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.
“Pandesi süresince yardımlarımız devam etti”
Ramazan ayı ve Pandemi süresince Aziziye Belediye Başkanlığı olarak yardıma muhtaç vatandaşlar ile birlikte özellikle kahvehane, kuaför ve ana okulları ile birçok ticari işletmeye imkanlar dahilinde destek verdiklerini söyleyen Başkan Orhan, “Belediye olarak bir nebzede olsa ilçe esnafımızın yükünü omuzlamak için ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Bunlar arasında yardımları geri çevirip ‘Varlıkta da yoklukta da daima devletimizin yanındayız. Bizden daha çok ihtiyaçlı olanlara verin’ diyen esnaflarımızda oldu. Gerçekten bu tür davranışlar bizlerin hizmet şevkini artırıyor. Özünde devletçi ve milletini seven bir yapıda olan Erzurum halkı şüphesiz hizmetlerin en iyisine layıktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:49
Sabah
04:43
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Pelin Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Merkez Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.