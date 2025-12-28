MAGAZİN

Rabia Yaman gözaltına alındı! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonlar bugün de sürdü. Sabah düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman'ın da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Recep Demircan

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Sabah düzenlenen operasyonda aralarında rap şarkıcısı; Miss Turkey yarışmasının 2016 birincisi ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

RABİA YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

BUGÜN NE OLMUŞTU?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.

Lösemi teşhisi konulmuştu! Cansever hastane odasından sevenlerine seslendiLösemi teşhisi konulmuştu! Cansever hastane odasından sevenlerine seslendi
Gözaltına alındı! Veyis Ateş nereli merak edildiGözaltına alındı! Veyis Ateş nereli merak edildi

uyuşturucu soruşturma
