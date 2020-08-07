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Başkan Orhan’ın acı günü

ERZURUM HABERLERİ  | 07.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan’ın da anneanneleri Rabia Mutioğlu hakkın rahmetine kavuştu.87 yaşında olduğu öğrenilen Mutioğlu, Asri Mezarlıkta Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erzurum Asri mezarlıkta defin edildi.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Aziziye Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar katıldı.Korona salgını nedeniyle kısıtlı katılımın kabul edildiği cenaze namazı sonrasında Rabia Mutioğlu’nun cenazesi aynı isimli mezarlıkta ebedi istirahatgahına tevdi edildi.

Başkan Orhan’ın acı günü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan’ın da anneanneleri Rabia Mutioğlu hakkın rahmetine kavuştu.
87 yaşında olduğu öğrenilen Mutioğlu, Asri Mezarlıkta Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erzurum Asri mezarlıkta defin edildi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Aziziye Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar katıldı.
Korona salgını nedeniyle kısıtlı katılımın kabul edildiği cenaze namazı sonrasında Rabia Mutioğlu’nun cenazesi aynı isimli mezarlıkta ebedi istirahatgahına tevdi edildi.

Başkan Orhan’ın acı günü

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Akşam
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Yatsı
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Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Merve Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
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