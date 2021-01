Başkan Orkan’dan esnaf ve muhtarlara ziyaret

Daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet üretmek amacıyla mahalle muhtarlarını ve çarşı esnafını ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, esnafa hayırlı işler dilerken, muhtarların sorunlarını dinledi ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle muhtarları başta olmak üzere vatandaş ve esnaflarla biraraya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını tespit eden Başkan Orkan, belediye çalışmalarını da inceliyor.

Muhtarların taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesinin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Orkan, Karesinin her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyledi. Başkan Orkan, Eski Kuyumcular Mahalle Muhtarı Abdullah Küçükoğlu, Hisariçi Mahalle Muhtarı Sabri Urguş, Yıldırım Mahalle Muhtarı Ömer Aktaş ve Karesi Mahalle Muhtarı Cengiz Sandıkçı ile biraya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

“Muhtar ve vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz”

Ziyaretlerde muhtarlar ile mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, Karesi’mizin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın, vatandaşlarımız özelinde mahalle muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz, bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için önemli” dedi.