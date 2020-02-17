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Başkan Örki: “Basın çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz”

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de basın çalışanlarının yanında olacaklarını kaydetti.Başkan Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin (DGC) yeni seçilen yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de basın çalışanlarının yanında olacaklarını kaydetti.
Başkan Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin (DGC) yeni seçilen yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yeni yönetimi belirlenen DGC’yi Başkanı Muhammet Karaçay’ı ziyaret eden Başkan Örki, Karaçay’a çiçek vererek yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Örki, DGC’nin son yapılan genel kurulunda kan değişimi yaşandığını hatırlatarak, “Kan değişimi iyidir. O kuruma yeni bir hareket ve heyecan katar. Sizler de tecrübenizi bundan sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde değerlendireceksiniz. Bundan sonra DGC’nin daha emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum. Önceki dönemlerde cemiyette görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etmek gerekir. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Sizlere her zaman kapımız açık. Fikirlerinizi dinlemeye hazırız. Yeni seçilen yönetiminize bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Karaçay ise ziyaret nedeniyle Başkan Örki’ye teşekkür etti.
Diğer yandan, ziyarette DGC Yönetim Kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu.

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