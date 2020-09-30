Başkan Örki, “Her şey Pamukkale için”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Örki, DEGİAD’ın, “Pamukkale’de Dönüşüm Seninle Başlıyor” projesi için, “Gelecek nesillere de ışık tutacak, ülkenin farklı yerlerinde de bu tarz çalışmaları teşvik edecek bir çalışma” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk olarak, ‘Pamukkale’de Dönüşüm Projesi’ ve ‘Pamukkale Köyü Güzelleştirme Faaliyetleri’ kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. DEGİAD’ın hizmet binasında gerçekleşen toplantıda Pamukkale Belediyesi ile DEGİAD’ın ortak projelere imza atacağının altı çizildi.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye Pamukkale’nin dönüşmesi ve değişmesi ile ilgili geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri “Pamukkale’de Dönüşüm Seninle Başlıyor” projesine katılan tüm katılımcılar ve ödül sahiplerinin projelerinin yer aldığı kitabı hediye etti. DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, Türkiye’de ilk defa bir STK’nın düzenlediği mimari proje olma özelliği taşıyan “Pamukkale’de Dönüşüm Seninle Başlıyor” projesiyle, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale’nin yenilenmesi ve kalkınmasını hedeflendiklerini belirtti.

Urhan, “Pamukkale’nin güzelleştirilmesi noktasında farkındalık ve bilinçlendirme hedefiyle hazırlanan projenin ödüllerini verdik. Bu çalışma DEGİAD 14. dönem olarak bizim bir projemiz. Pamukkale’nin dönüşmesi ve değişmesi ile ilgili yarışmayı ulusal çapta düzenledik. Projede ödül alanlar belli oldu ve ödüller verildi. Projeye katılan tüm katılımcıların ve ödül sahiplerinin yer aldığı projelerini hatıra mahiyetinde kitap haline getirdik. Bu kitabı Sayın Başkanımız Avni Örki ile paylaşmak istedik” dedi.