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Başkan Örki: “Türk Halkı hayır için adeta yarışıyor”

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yaptı.Pamukkale Belediyesi tarafından, Cuma namazı öncesi ve sonrasında Delikliçınar Yeni Cami önünde Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için lokma hayrı yapıldı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yaptı.
Pamukkale Belediyesi tarafından, Cuma namazı öncesi ve sonrasında Delikliçınar Yeni Cami önünde Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için lokma hayrı yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere, Lokma Hayrı’na AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale İlçe Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Delikliçınar Yeni Cami’nde şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan lokma hayrı öncesinde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Türk Halkı hayır için adeta yarışıyor. Bu bizim birliğimizi gösteriyor. Suriye’nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası yüreğimiz yandı. Yanmaya da devam ediyor. Ateş hepimizin göğsüne düştü. Bizlerde şimdiye kadar bizim özgürlüğümüz için, vatanımız için, bu anlı şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmaya devam etmesi için, canını seve seve feda eden şehitlerimizin ruhuna böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Allah kabul etsin” dedi.

“İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olur”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “Askerlerimiz, ordumuz cephede. Şehitlerimiz var. Onlar için yapabileceğimiz şey duadır, hayırdır. Pamukkale Belediye Başkanımız Cuma gününde lokma hayrı yapıyor, Allah kabul etsin. Şehitlerimizin mekanı cennettir. Allah’ım bizlere, onların bırakmış oldukları emanete sahip çıkma gücü ve kuvveti versin. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olur” diye konuştu.

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Merkezefendi
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Pamukkale
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Sevil Eczanesi
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