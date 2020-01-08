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  4. Başkan Örki vatandaşları dinledi

Başkan Örki vatandaşları dinledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılının ilk halk gününde Pamukkaleli vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılının ilk halk gününde Pamukkaleli vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Örki, toplantıdan vatandaşların talep ve şikayetlerini bizzat aldı.
Her zaman kapısının açık olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılında her ayın ilk Çarşamba günü halk gününde vatandaşları misafir edecek. Pamukkale Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Pamuk Kafe’de 2020 yılının ilk halk günü gerçekleştirildi. Pamukkaleli vatandaşlarla bire bir görüştüğü halk günü toplantısında, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşlarla birebir görüşerek, sorunları dinleyip çözüm üreten Başkan Örki, “Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını, isteklerini çözmek için gayret edeceğiz. Zaten belediyemizde normalde de her günü halk günü olarak değerlendiriyoruz. Gelen bütün vatandaşlarımıza kapılarımız ardına kadar açık. Her ayın ilk Çarşamba günü olacak şekilde, ayda bir halk günü toplantılarımızı devam ettireceğiz. Ocak ayında bu ayın ilk Çarşambası yılbaşı tatiline denk geldiği için bu haftaya aldık. Ama illaki her ayı beklemeyin. Ne zamanki ihtiyacınız oldu, bir şeyleri paylaşmanız gerekti hemen çıkın gelin. Randevuya gerek yok, belediyeysek bir şekilde mutlaka sizinle görüşürüz, ihtiyaçlarınızı çözmeye gayret ederiz” dedi.
Pamukkale Belediyesi’nin yeni yılın ilk halk gününe gelen vatandaşlardan İlkay Arabacıoğlu ise “Halk günü toplantısını öğrenince gelmek istedim. İsteklerimizi söyleyince en kısa sürede geri dönüş yapılacağını öğrendim. Sadece isteğini söyle git tarzı değil. Sorunlar burada hemen çözülmeye çalışılıyor. Direkt cevap verilmeye çalışılıyor. Yani uzun süre sonra sana geri döneriz tarzı bir şey yok. Hemen cevabımı alabildim. Güzel bir halk günü” diye konuştu.

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Doğal Eczanesi
Pamukkale
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