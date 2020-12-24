Başkan Örki’ye, AKUT yönetiminden ziyaret

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki üyeleri makamında ağırladı. Başkan Örki, “Yerel yönetim olarak, olası bir deprem anında halkımızın yardımına derhal koşabilmek adına belediyemizde arama kurtarma ekibimizi oluşturduk, eğitim süreci devam ediyor” dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile birlikte AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ve beraberindekiler Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Örki, AKUT ekibinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyemizin sınırları içerisinde olan bir parkımız AKUT ile çok güzel bir işbirliği içinde afet eğitim merkezi alanına dönüştürülmüş. Bizlerde buradaki AKUT gönüllüleri ekibinin vatandaşlarımıza çeşitli eğitimler verdiğini gördük. O parkın içindeki binamızın AKUT tarafından kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Arama Kurtarma Timi oluşturuldu

Pamukkale Belediyesi olarak AKUT, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olduklarının da altını çizen Başkan Örki, “Deprem bölgesinde yaşayan bizler bu konuda bilinçlenmenin önemli olduğunu biliyoruz. AFAD ile işbirliği yaparak Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde 64 noktayı toplanma alanı olarak belirledik. Ayrıca Pamukkale Belediyesi personelleri içerisinden gönüllü 25 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu ekip şu ana kadar 6 farklı alanda eğitimlerini aldılar. Bu eğitimler en az 2 yıl sürecek ve saha tecrübesi gerektiriyor. Bizim bu ekibi oluşturmamızdaki amaç, yerel yönetim olarak olası bir deprem anında halkımızın yardımına derhal koşabilmek. Eğitimlerin ardından ekipmanlarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.