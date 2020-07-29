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Başkan Osman Zolan’dan Kurban Bayramı mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa güzellikler getirsin.

Başkan Osman Zolan’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa güzellikler getirsin. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan bir bayramı daha hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Bayramlarımız, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı mübarek günlerdir. Bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu değerli ve kutsal günlerimizi, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.

“Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum”
Başkan Osman Zolan, “Bu manevi günlerde, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Bayramda hemşehrilerini korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine harfiyen uyup, rehavete kapılmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit aileleri olmak üzere tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa güzellikler getirsin. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum” diye konuştu.

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