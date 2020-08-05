Başkan Otgöz’den Kaymakama ‘Hoş geldin’ ziyareti

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Mustafa Ali Türkan, Ramazan Kaynak, Seydikemer İlçe Tarım Müdürü Engin Maraşlı, Seydikemer Sütçüler Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ile birlikte bugün göreve başlayan Seydikemer Kaymakamı Ahmet Güneri’ni makamında ziyaret etti.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Ahmet Güneri’ye aktardı. Seydikemer Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Yakup Otgöz, "Kaymakamımız bugün göreve başladı. Bizlerde bir hoş geldin ziyaretine geldik. İlçenin problemleri, vatandaşlarımızın dertleri ile ilgili konuştuk. İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Sayın Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olsun dedik, Allah utandırmasın, İnşallah ilçemiz için hayırlı olsun." dedi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Seydikemer Kaymakamlığına atanan ve bugün göreve başlayan Seydikemer Kaymakamı Ahmet Güneri, "Sayın başkanımız ve Başkan Yardımcıları ile birlikte hoş geldiniz ziyaretinde bulundular. Tabii gayri resmi bir ziyarette bu. İlk günüm olması ve bir de ziyaret kapsamında olduğu için resmi işlerimiz de konuşuldu. Bugün gelecek olan bakan yardımcımız ve sayın valimizle birlikte gerçekleşecek ziyaretin kapsamı, nereler olacağı konuşuldu ve bundan sonraki aşamada Seydikemer’e nasıl katkıda bulunabiliriz hep beraber ortak akılla fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah faydalı olur” dedi.



