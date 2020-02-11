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Başkan Otgöz’den Seydikemer Belediyespor’un yeni tesislerine ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

Seydikemer İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak, Seydikemer Belediyespor’un tamamlanan tesislerini ziyaret ederek son durumuyla ilgili bilgi aldı.Seydikemer Belediyespor Başkanı Hasan Köymen, eşliğinde tesisleri gezen Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Başkan Yakup Otgöz, oyuncularla beraber akşam yemeği yedi.

Seydikemer İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak, Seydikemer Belediyespor’un tamamlanan tesislerini ziyaret ederek son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Seydikemer Belediyespor Başkanı Hasan Köymen, eşliğinde tesisleri gezen Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Başkan Yakup Otgöz, oyuncularla beraber akşam yemeği yedi. Oyuncular ve Teknik Heyet ile uzun samimi bir sohbet gerçekleştirildi.
Bu sohbette Seydikemer Belediyespor Başkanı Hasan Köymen, ligde başarılı sonuçlar için Seydikemer Belediyespor’un hocası Osman Yüksel’i işaret ederek, takıma geliş sürecini paylaştı. "Başkanımız Yakup Otgöz’ün çabaları ayrıca bireysel desteği ile hem maddi hem manevi olarak bugünlere ulaştık. Hocam hakkında da; hep şunu söylerim ki zamanında bir iyilik yapmışım ki Allah’da bana mükafat olarak Osman Hoca’yı gönderdi." dedi.
İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu Belediyespor’un süreci ile ilgili olarak: "Başarısızlık insana büyük bir tecrübedir, İnsanı kamçılar düştüğü yerden daha iyi kaldırır. Başarıya olan hırsı arttırır. Ders çıkartıp bir tecrübe sahibi olup başarıyı en kısa süre de yakalamak gerekir." dedi.
Başkan Yakup Otgöz "Seydikemer Belediyespor’un başarılı sonuçlarından memnuniyet duyuyoruz. Bugün yeni tesisi gezdik. Oyuncularımız ve Teknik Heyet için bu imkanların olması Seydikemer’imize yakışanda, budur." dedi.
Ziyaret, hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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