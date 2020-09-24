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Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan İlçesinde, Çan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz direksiyona geçti.

Çanakkale’nin Çan İlçesinde, Çan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz direksiyona geçti. Çanlı Müzisyenler Eşliğinde sokak sokak gezilerek vatandaşlara coşkulu anlar yaşatıldı.
Çanlı müzisyenlerin şarkılarla eşlik ettiği kortejde Başkan Bülent Öz’ün belediye otobüsünün direksiyonuna geçerek sokaklardaki vatandaşları selamlaması kutlamalara ayrı bir coşku kattı. Önce otobüs direksiyonundan vatandaşları selamlayan Başkan Öz, sonrasında da müzisyenlerin olduğu araca geçerek kutlama coşkusunu hemşerileriyle paylaştı.

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