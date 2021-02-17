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Başkan Özbek, gazetecilerle bir araya geldi

17.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Başkan Özbek, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ildeki gazetecilerle bir araya gelerek, “Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır” dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek, parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ildeki gazetecilerle bir araya gelerek, “Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek, parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Herkesi kucaklamaya hazır oldukları söyleyen Başkan Özbek, “Hakkari-Van karayolunda beni karşılamaya gelen binlerce vatandaşımıza da aynı cümleleri kullanmıştım. Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır. Biz insanımıza hizmet için varız. Milletin sözde değil özde hizmetkârıyız. Rabbim bizi; Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza karşı mahcup etmesin. Halkımızla beraber hep birlikte bu görevi yürüteceğiz. Eski parti yönetimini tamamen değiştireceğiz. Halkımızı yeni yüzlerle tanıştıracağız. Eski yönetimdeki arkadaşlar ise perde arkasında yeni gelenlere destek verecek. Asla bir ayırım gayrım olmayacak. Hep birlikte bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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