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Başkan Özcan Ankara’da partisinin grup toplantısına katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısı’na katıldı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Meral Akşener ve partililer ile biraya geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısı’na katıldı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Meral Akşener ve partililer ile biraya geldi. Partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan İYİ Parti Lideri Akşener’in gündeminde Azerbaycan’ın Karabağ zaferi, ABD başkanlık seçimleri, Türkiye’nin deprem gerçeği ve ekonomi politikaları vardı.
Grup Toplantısı’nın ardından Ankara ziyaretlerini gerçekleştireceğini ifade eden Başkan Özcan; “Nazillimizin sorunlarını ilgili kişi ve kurumlara aktarmak, çözüm aşamasını hızlandırmak, hayata geçireceğimiz projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve devlet büyüklerimizi ziyaret etmek için Ankara’dayız. Geçmiş ziyaretlerimizde olduğu gibi bugün de kentimiz adına hayırlı haberler aldığımız bir program olacaktır diye düşünüyorum. Nazillimizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve hak ettiği yatırımları alması için elini taşın altına koyan, projelerimize destek veren ve hemşehrilerimizin yanında olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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