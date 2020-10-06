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Başkan Özcan Camiler ve din Görevlileri Haftası’nı kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 06.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Başkan Özcan Nazilli İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti.Ziyarette yüzyüze açılacak kurslar, camilerin ihtiyaçları ve pandemi sürecinde ek ibadet alanları konuları ele alındı.Kurslar için önceden oluşturulan talep doğrultusunda maske ve dezenfektan yardımlarını Müftü Selami Bayrakçı’ya teslim eden Başkan Kürşat Engin Özcan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.

Başkan Özcan Camiler ve din Görevlileri Haftası’nı kutladı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Başkan Özcan Nazilli İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti.Ziyarette yüzyüze açılacak kurslar, camilerin ihtiyaçları ve pandemi sürecinde ek ibadet alanları konuları ele alındı.
Kurslar için önceden oluşturulan talep doğrultusunda maske ve dezenfektan yardımlarını Müftü Selami Bayrakçı’ya teslim eden Başkan Kürşat Engin Özcan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Özcan konuşmasında; "Maneviyatımızı yaşamamızda harç vasfı üstlenen müezzinkayyımlarımızın, imamlarımızın, kıymetli din görevlilerimizin haftası kutlu olsun. Camiler bizim kutsalımız. Nazilli Belediyesi olarak camilerimizin bakım ve temizliğine ilişkin pandemi sürecinde bir aksaklık yaşanmaması için koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Tedbirlerimizi ibadet zamanında da bırakmıyoruz. Seccade kullanımı, ibadet esnasında mesafe ve cenaze namazlarındaki düzen gerçekten önem arz ediyor.
Bu süreçte canla başla çalışan tüm din görevlilerimize, başta Müftümüz Selami Bey olmak üzere teşekkür ediyorum" dedi.
Yüz yüze açılacak Kuran Kursları için gerekli tüm korona tedbirlerinin sağlandığını söyleyen Özcan, pandemi sürecinde tüm kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Özcan Camiler ve din Görevlileri Haftası’nı kutladı

Başkan Özcan Camiler ve din Görevlileri Haftası’nı kutladı

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Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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