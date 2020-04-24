YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Özcan; "El ele olamasak da gönül gönüleyiz"

Başkan Özcan; "El ele olamasak da gönül gönüleyiz"

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Nazilli’de mahalleleri tek tek dolaşarak çocuklara Türk bayrağı dağıttı.Ardından ilçe protokolü ile oluşturulan korteje katılan Başkan Özcan, marşlara eşlik ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı.Ulusal egemenliğin 100.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Nazilli’de mahalleleri tek tek dolaşarak çocuklara Türk bayrağı dağıttı.
Ardından ilçe protokolü ile oluşturulan korteje katılan Başkan Özcan, marşlara eşlik ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı.
Ulusal egemenliğin 100. yılında kutlamalar için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını hatırlatan Başkan Özcan, "Bu yıl her zamankinden daha coşkulu, daha kalabalık ve günlerce sürecek bir program planlanmıştık. Maalesef pandemi dolayısıyla iptal etmek zorunda kaldık. Ancak korona virüsü bu coşkuyu vatandaşlarımızla birlikte yaşamamıza engel değil. El ele olamasak da gönül gönüleyiz. Tüm cadde ve sokaklarımız Türk bayraklarıyla süslü. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz balkonlarda. Her şeye rağmen bağımsızlık ve egemenlik coşkusunu yaşayan ve yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile sosyal mesafe kuralına uyarak çocuklara bayrak dağıtan Özcan; "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte birbirimizden ayrı olsak da, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görüyor, yüreklerindeki coşkuyu hissediyor ve 100 yıllık bağımsızlık ve şerefin heyecanını onlarla paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun"sözlerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Aydın Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.