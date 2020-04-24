Başkan Özcan; "Her geçen gün daha da güçleneceğiz"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Biz Nazilli Belediyesi olarak güçlü bir ekibiz. Her geçen gün daha da güçleneceğiz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma yasağının 2. gününde sahada denetimlerde bulundu.

İlk olarak Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan bayat ekmek kutularını pilot uygulama olarak merkez 15 noktaya yerleştiren Başkan Özcan, ardından yol çalışmaları, mezarlık bakım ve onarımı, budama, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını inceleyerek akabinde sokak hayvanları için mama dağıttı.

Yeşil Mahalle 803 Sokak’ta gerçekleştirilen yol çalışmalarında sona gelindiğini belirten Özcan, Ramazan ayı dolayısıyla mezarlıklarda bakım va onarım çalışmalarına bugün itibariyle başlandığını kaydetti.

Yol çalışmalarının yanısıra 9 mahallede eş zamanlı ilaçlama yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, "Biz Nazilli Belediyesi olarak güçlü bir ekibiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Her geçen gün daha da güçleneceğiz, bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Biz Nazillimiz için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerim evlerinde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar "dedi.

