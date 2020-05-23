Başkan Özcan, korona virüs robotu NAZBOT-1’i tanıttı

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan yapay zeka robot NAZBOT-1’in lansmanı yapıldı.

Nazilli Belediyesi, 3 ana fonksiyon termal kamera ile ateş ölçümü yapabilen, anlık veri kaydeden, çift taraflı pulverizasyon ile virüslerle dış ortamda mücadele edebilen, UVC lambalar ile iç ortam virüs ve bakteri dezenfeksiyonu yapabilen, kimyasal kullanmadan ibadethanelerde hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan, yörünge ve rota planlama yazılımına sahip, engelleri algılayabilen ve yüzde yüz yerli yazılımla geliştirilen NAZBOT-1’in lansmanını yaptı.

Nazilli’nin ilk yerli robotu olan NAZBOT-1’in gelişim süreci ile ilgili bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Biz NAZBOT-1 ile birden çok düşünceyi bir araya getirdik. 23 Nisan’da başladığımız çalışmalar 19 Mayıs’ta sonuçlandı. Biz o zaman bir bayram hediyesi verelim diye düşünmüştük ama Ramazan Bayramı’na nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütmüş olduğumuz bu çalışmaya Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Mühendis arkadaşlarımızın hem maddi hem de manevi olarak yanında olduk. Nazilli’deki genç mühendis arkadaşlarımıza, bu robotun yapımı için iş yerlerini açan değerli esnaflarımıza, akabinde Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, devlet büyüklerimize, Nazilli Kent Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Türk halkına, Nazillili hemşehrilerimize böylesine güzel bir robotu bayram hediyesi olarak sunuyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Bu araçla vücut ısı ölçümünü yapabileceğiz. Ayrıca tehlike arz eden yüksek ısıyı merkeze bildirebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda güvenlik kamerası olarak kullanabiliyoruz. İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapabiliyoruz. Şuanda UVC kameralarını kullanmıyoruz çünkü kullanıldığı anda robotun yanında insan bulunmaması gerekiyor. Ultraviyole ışınlarla da dezenfeksiyon sağlayabiliyoruz. Robotumuz şuanda tamamen kullanıma hazır. İlerleyen aşamalarda inşallah bu robotumuzu geliştireceğiz. Belediyecilikte birçok hizmette kullanabileceğimize inanıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız Nazillili. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi’ne de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan kıymetli hocalarımıza, bütün fabrika sahiplerimize tek tek teşekkür ediyorum. Belediyemiz için güzel bir başlangıç. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.