Başkan Özcan, makam arabası ile hizmet verdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkarak taburcu edilen bir vatandaşı makam arabası ile hastaneden alarak Yıldıztepe Mahallesi’ndeki ikametine bıraktı.

Bugüne kadar 13 binden fazla vatandaşın yardımına koşan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu bir ilki yaşadı. Sabah saatlerinde 444 1 391 numaralı hattı arayan bir vatandaş, koronavirüs şüphesiyle kaldığı Nazilli Devlet Hastanesi’nden testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu edildiğini ve evine gitmek için yardım istediğini bildirdi.

Durumu haber alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 09 NB 001 plakalı makam aracı ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne giderek yardım talebinde bulunan vatandaşı Yıldıztepe Mahallesi’ndeki evine makam arabası ile bıraktı.



