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Başkan Özcan Nazilli’de denetlemelerde bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 18:17 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları sahada denetledi.Sabahın ilk ışıklarıyla ilaçlama çalışmalarına başlandığını ve akşam geç saatlere kadar devam ettiğini belirten Başkan Özcan, korona virüsü ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları sahada denetledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla ilaçlama çalışmalarına başlandığını ve akşam geç saatlere kadar devam ettiğini belirten Başkan Özcan, korona virüsü ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bu çalışmaların yanısıra rutin belediyecilik hizmetlerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Özcan, Devlet Karayolu üzerinde budama ve temizlik çalışması gerçekleştirilen ekiplerle sohbet ederek sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Pandemi süresince çalışmaya devam eden sanayi esnafını unutmayan Özcan; "İşçimizin, emekçimizin sağlığını korumak hepimizin görevi. Çarşı bölgesinde olduğu gibi sanayimizde de yoğun bir ilaçlama yapıyoruz" dedi.
Kamu personeline sağlanan iaşe desteğinin devam ettiğini söyleyen Özcan, yerel basına destek olmak ve evlerinden çıkamayan vatandaşların haber almasını sağlamak için de gazete dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile bugüne kadar 13 binden fazla vatandaşa ulaşan Nazilli Belediyesi, sokak hayvanları için de belirlenen noktalara su ve mama bırakmaya devam ediyor.

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