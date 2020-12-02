Başkan Özcan ve engelli derneklerinden ortak mesaj

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede aktif olarak faaliyet gösteren engelli dernekleri ile ortaklaşa basın açıklaması yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan ziyaretlere Nazilli Bedensel Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Halil Şener, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Ayşe Çınkıt, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli ve Nazilli Halk Eğitim Rehabilitasyon Araştırma Merkezi Müdürü Huriye Oktay katıldı. Akabinde başkanlık makamında engelli dernekleri ile ortak basın açıklamasında bulunan Özcan, ilçe genelinde hayata geçirilen tüm projelerde engelli erişimini göz önünde bulundurduklarının altını çizdi.

Başkan Özcan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, “Nazillimizde engelli vatandaşlarımızı yılın her günü hatırlamak, anlamak ve ihtiyaçlarının çözülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Nazillimizde hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde engellilerimizin erişimine özen gösteriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizi sevgiyle kucaklamaya devam edeceğiz. İnsanlık onuruna yaraşır şekilde, özgürce yaşayan engelli bireyler için gerekli tüm çalışmaları yaptığımız, sevgi, saygı ve hoşgörüyü eksik etmediğimiz bir dünya dileğiyle. Engel tanımayan tüm vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Unutmayın ki; en büyük engel sevgisizliktir” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Özcan dernek başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

