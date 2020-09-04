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Başkan Özcan zabıta personelini unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya geldi.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194’üncü yılı dolayısıyla personelini ziyaret etti.Pandemi süreci boyunca tüm zabıta personeline büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle özverili çalışmalarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya geldi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194’üncü yılı dolayısıyla personelini ziyaret etti.
Pandemi süreci boyunca tüm zabıta personeline büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle özverili çalışmalarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda yapmış oldukları başarılı çalışmalar gerekse korona virüs tedbirlerinin uygulanması noktasında gösterdikleri yoğun çalışma temposu takdire değerdir. Vatandaşlarımızın sorunlarının hızlı bir şekilde değerlendirip çözüme ulaşması sizlerin çalışmaları ile mümkündür. Kentimizde işgaliye konusunda başlattığımız değişim yine sizlerin çalışmaları ile başarıya ulaşmıştır. Belediyemizin en önemli müdürlüklerinden biri olan Zabıta Müdürlüğümüz, gerek yapmış oldukları başarılı çalışmalar gerekse tüm personeli ile her zaman örnek olacaktır. Bu vesileyle her birinize bir kez daha teşekkür ediyor, Zabıta Haftanızı kutluyorum” diye konuştu.
Zabıta personeline çiçek hediye ederek tatlı ikramında bulunan Başkan Özcan, birlik ve beraberlik içerisinde Nazilli’nin gelişimi için çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

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