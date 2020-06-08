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Başkan Özcan’a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek, Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Algın, İzmir Şube Başkanı Şevket Güçlü, Aydın İl Temsilcisi Mehmet İğdelioğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Erkan Taytaş, İnan Toksoy ve Galip Kaya, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.Ziyaretlerinden dolayı Sendika Başkanı Yorulmaz ve üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana personellerimize haklarının verilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hem sosyal hem de ekonomik olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar yaptık.

Başkan Özcan’a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek, Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Algın, İzmir Şube Başkanı Şevket Güçlü, Aydın İl Temsilcisi Mehmet İğdelioğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Erkan Taytaş, İnan Toksoy ve Galip Kaya, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı Sendika Başkanı Yorulmaz ve üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana personellerimize haklarının verilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hem sosyal hem de ekonomik olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar yaptık. Bu noktada her zaman bizimle iletişim halinde olan Türk Yerel Hizmet Sendikamıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.
Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a plaket takdim eden Yorulmaz; “Türk Yerel Hizmet Sen Genel Merkezi olarak pandemi süreci boyunca belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları uzaktan takip ettik. 1 Haziran itibariyle tekrar belediyelerimize ziyaretlerimiz başladı. İlk olarak Nazilli Belediyemizi ziyaret edip, Başkanımızla süreçle ilgili istişarede bulunarak, personellerin çalışma koşulları ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Tüm bu süreç boyunca yaşanan olumsuzluklara karşın bu süreci en iyi şekilde yöneten Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a sendikamızın plaketini takdim ettik. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Özcan’a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi

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