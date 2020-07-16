Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü kutlaması

Niksar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Niksar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen kutlamaya birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Sürpriz yapan personeline teşekkür ederek, yapılan kutlamanın kendisini duygulandırdığını ifade eden Başkan Özcan, "Ömürden bir yaşı daha hayırlısıyla uğurladık. Doğum günümü hatırlayıp, kutlama nezaketi göstererek sürpriz yapan mesai arkadaşlarıma, gerek sosyal medya gerekse telefonla kutlayan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim nice güzel günlerde birlikte olmayı nasip eylesin" dedi. Pasta kesimini gerçekleştiren Başkan Özcan kutlama için teşekkürlerini iletti, personel de Başkan Özcan’a yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.



