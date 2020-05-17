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Başkan Özcan’dan 101. yıl mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 17.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919’dur.

Başkan Özcan’dan 101. yıl mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919’dur. 101 yıl önce Bandırma’da bir vapurla başlayıp milli mücadeleyi ateşleyen Samsun’a çıkış; tüm dünyaya Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha göstermiş, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu gün, Türk milletinin yeniden doğuş hikayesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs; istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek içinde bulunacağımız durumun imkan ve şeraitini düşünmeyecek olan gençlerimize olan inancımızdır. Çünkü biliyoruz ki, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Tüm dünyayı tehdit eden pandemi sürecinde milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte, el ele kutlayamasak da gelecek güzel günler yakındır. Bu duygu ve düşünecelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin ve geleceğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum."

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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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