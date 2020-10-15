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Başkan Özcan’dan alternatif yol uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Turan Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmalarında vatandaşlara alternatif yol uyarısında bulundu.Nazilli Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları devam ederken, Nazillili vatandaşların mağdur olmaması için uyarıda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, alternatif yolların kullanılması uyarısında bulundu.

Başkan Özcan’dan alternatif yol uyarısı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Turan Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmalarında vatandaşlara alternatif yol uyarısında bulundu.
Nazilli Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları devam ederken, Nazillili vatandaşların mağdur olmaması için uyarıda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, alternatif yolların kullanılması uyarısında bulundu. Başkan Özcan’ın adıyla vatandaşları cep telefonlarına gönderilen mesajda “Kıymetli hemşerilerim, Turan Mahallesi 127, 129, 133, 348, 352 ve 356 sokakta ekiplerimiz tarafından yol yenileme çalışması yapılmaktadır. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına lütfen alternatif yolları tercih ediniz” ifadelerine yer verildi.

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