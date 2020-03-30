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Başkan Özcan’dan ‘evde kal’ çağrısına kitaplı destek

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Nazilli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan 5 bin adet kitap dağıtımı çalışmalarını başlattı.İlk olarak Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Sümer Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların evlerine giderek kitapları teslim eden Başkan Özcan, sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmedi."Tüm bu zor günler geçtiğinde geriye kalan dayanışma olacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Nazilli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan 5 bin adet kitap dağıtımı çalışmalarını başlattı.
İlk olarak Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Sümer Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların evlerine giderek kitapları teslim eden Başkan Özcan, sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmedi.
"Tüm bu zor günler geçtiğinde geriye kalan dayanışma olacak. Asıl önemli olan budur" diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özcan; "Nazilli Vefa Destek Grubu’muz vatandaşlarımızın gıda, market ve eczane gibi temel ihtiyaçlarını özverili çalışmalarıyla sağlıyor. Öncelikle bu gayretli çalışmalarından dolayı her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bugün hem yaşlılarımıza hem de salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan diğer vatandaşlarımıza Sümer Mahalle Muhtarımız Erdoğan Dilbaz ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanımız Mehmet Ali Mamağa ile Nazilli’mizi konu alan kitapları dağıttık. Allah’a şükür Nazilli’mizde herhangi bir vaka yok. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyoruz. Bu nedenle evlerinde kalan vatandaşlarımıza hem teşekkür mahiyetinde hem de Nazilli’mizin kültürel değerleriyle zamanlarını kıymetlendirmek için kitaplarımızı dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

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