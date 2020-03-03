Başkan Özcan’dan Nazilli esnafına çağrı, Stantlarımızda yerli esnafımız yer alsın

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 21 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında Sümer Rekreasyon Alanı’nda kurulacak panayırda yer alması için Nazilli esnafına çağrıda bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, oda başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda 21 Nisan’dan 23 Mayıs’a kadar Sümer Rekreasyon Alanı’nda yapılacak olan Çocuk Etkinlikleri Festivali ile Ramazan Etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Nisan ve Mayıs aylarında Nazilli’nin büyük bir etkinliğe daha imza atacağını belirten Başkan Özcan; “21 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar Çocuk Etkinlikleri Festivalimizi yapacağız. 23 Nisan akşamı ise panayır için çadırlarımız kurulacak. Ramazan Etkinlerimizin açılışını 24 Nisan’da gerçekleştireceğiz. Ramazan etkinliklerimiz 23 Mayıs’a kadar sürecek” dedi.

“Nazilli esnafı yer alsın"

Etkinlikler kapsamında 100 adet stant kurulacağını söyleyen Özcan, “Stantlarımızda Nazilli esnafımız yer alsın istiyoruz. Bu nedenle oda başkanlarımız aracılığıyla esnafımıza da çağrıda bulunmuş olduk. Tüm Nazilli esnafımızı panayırımıza davet ediyorum. Hem Nazilli’deki esnafımıza destek olmak hem de Ramazan ayını dolu dolu geçirmek adına güzel bir program olacağına inanıyorum. Panayır alanımızda gün boyu etkinliklerimiz olacak. Hacivat Karagöz, Meddah, sihirbaz, semazen gösterileri ile çocuklara pamuk şeker, kağıt helva ve patlamış mısır dağıtımı ücretsiz olarak yapılacak. Zabıta ekiplerimiz alanda sürekli devriye halinde olacak. 9 adet minibüs sürekli olarak alana ücretsiz taşıma yapacak” ifadelerini kullandı.

