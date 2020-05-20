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Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23-26 Mayıs 2020 günlerinde tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Kısıtlamanın uygulanacağı 4 günün öncesinde ilçedeki 3 pazaryerinin önümüzdeki Cuma gününde açık olacağını duyurdu.Başkan Özcan yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi; “Yeni tip Koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 23-26 Mayıs 2020 günleri sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir.

Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23-26 Mayıs 2020 günlerinde tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Kısıtlamanın uygulanacağı 4 günün öncesinde ilçedeki 3 pazaryerinin önümüzdeki Cuma gününde açık olacağını duyurdu.
Başkan Özcan yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi; “Yeni tip Koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 23-26 Mayıs 2020 günleri sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir. Gerek mevsim normallerinin üzerinde seyreden iklim şartları gerekse insan yoğunluğunun oluşturulmaması ilkesi gereğince 22 Mayıs 2020 Cuma günü Turan, Şirinevler ve Yeni Mahalle kapalı pazaryerlerinin açılmasına karar verilmiştir. Tüm esnaf ve halkımıza duyurulur. Alınan tedbirlere uyulmasını önemle rica ederim” dedi.

Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi

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