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Başkan Özcan’dan Perşembe Pazarı’nda sıkı denetim

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Perşembe Pazarı’nda denetlemelerde bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerine ilişkin ek genelge yayınlanmasının ardından harekete geçen Başkan Özcan, pazar yerinin bariyerlerle kapatılması, tezgah aralarında en az üçer metre mesafe bırakılması ve alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınması konusunda talimat verdi.Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi alan Korona virüs (Covid-19) salgının Nazilli’ye sıçramasını önlemek için sıkı tedbirler aldıklarını hatırlatan Başkan Özcan, Aydın Valiliği tavsiye kararı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 Nisan gecesi itibariyle alınan karar gereği ilçe dışından gelen pazarcıların tezgah kurmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.Beraberinde Nazilli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kemal Cansız ve zabıta ekipleri ile tek tek tezgahları dolaşarak pazarcıların ateş ölçümünü yapan Başkan Özcan, sosyal mesafe kuralına uyulması hususunda uyarılarda bulundu.Salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığının korunması için kurallara riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Özcan; "Pazaryerimizde akşamüstü yoğunluk oluşmaması için vatandaşlarımız akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapsınlar.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Perşembe Pazarı’nda denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerine ilişkin ek genelge yayınlanmasının ardından harekete geçen Başkan Özcan, pazar yerinin bariyerlerle kapatılması, tezgah aralarında en az üçer metre mesafe bırakılması ve alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınması konusunda talimat verdi.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi alan Korona virüs (Covid-19) salgının Nazilli’ye sıçramasını önlemek için sıkı tedbirler aldıklarını hatırlatan Başkan Özcan, Aydın Valiliği tavsiye kararı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 Nisan gecesi itibariyle alınan karar gereği ilçe dışından gelen pazarcıların tezgah kurmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Beraberinde Nazilli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kemal Cansız ve zabıta ekipleri ile tek tek tezgahları dolaşarak pazarcıların ateş ölçümünü yapan Başkan Özcan, sosyal mesafe kuralına uyulması hususunda uyarılarda bulundu.
Salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığının korunması için kurallara riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Özcan; "Pazaryerimizde akşamüstü yoğunluk oluşmaması için vatandaşlarımız akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Sosyal mesafe kurallarına muhakkak uysunlar. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri için hijyen konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Pazaryerimizde belli noktalara dezenfektan stantları yerleştirdik, bunları rahatlıkla kullanabilirler. Perşembe Pazarımız konusunda tüm tedbirleri aldık. Bugün erken saatlerden itibaren gerekli bilgilendirme ve uyarımızı yaptık. Alanın dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Sebze ve meyvelerin poşetlenmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, pazaryerine kontrollü giriş çıkışın sağlanması, eldiven ve maske kullanımı ile alandaki insan yoğunluğuna kadar her şey ekiplerimiz tarafından kontrollü bir şekilde sağlanacak" diye konuştu.

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Merkez
Beyza Eczanesi
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Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
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