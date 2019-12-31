YURTHABER
  4. Başkan Özcan’dan personele yeni yıl ziyareti

Başkan Özcan’dan personele yeni yıl ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl ziyaretleri kapsamında belediye hizmet binasında çalışan personelleri tek tek ziyaret ederek mutlu yıllar diledi.Nazilli’de daha iyi hizmet verebilmek için belediye personelinin çalışma koşullarının ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan; “’Alın teriniz kurumadan emeğinizin karşılığını alacaksınız’ diye sizlere söz vermiştik.

Başkan Özcan’dan personele yeni yıl ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl ziyaretleri kapsamında belediye hizmet binasında çalışan personelleri tek tek ziyaret ederek mutlu yıllar diledi.
Nazilli’de daha iyi hizmet verebilmek için belediye personelinin çalışma koşullarının ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan; “’Alın teriniz kurumadan emeğinizin karşılığını alacaksınız’ diye sizlere söz vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bunu gerçekleştirmek için çalıştık. Hem işçimizin hem de memurlarımızın haklarını almaları konusunda büyük hassasiyet gösterdik. Sizler de ciddi bir tempoyla yoğun bir mesai harcayarak çalıştınız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tüm personelinin yeni yılını kutlayan Başkan Özcan; “2020 yılının ülkemiz ve milletimiz için çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Size, ailenize ve sevdiklerinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’dan personele yeni yıl ziyareti

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Kuşadası Belediyesi yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadıKuşadası Belediyesi yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı
Efeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladıEfeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Aydın Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:16
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Uğur Eczanesi
Acarlar
Doğa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de sorunlar çözüme kavuşuyor

Nazilli’de sorunlar çözüme kavuşuyor

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Jandarma Huzur Ve Güvenlik İçin Önleme Aramalarını Sürdürüyor

Jandarma Huzur Ve Güvenlik İçin Önleme Aramalarını Sürdürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.