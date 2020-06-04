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Başkan Özcan’dan ‘su ayak izinizi ölçün’ mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 04.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, geri dönüşüm, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, doğal yaşam alanlarının korunması, çevre kirliliği ve enerji tasarrufu konularına dikkat çekti.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özcan’dan ‘su ayak izinizi ölçün’ mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, geri dönüşüm, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, doğal yaşam alanlarının korunması, çevre kirliliği ve enerji tasarrufu konularına dikkat çekti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tüm vatandaşlara kullandığı ürünlerin ve hizmetlerin üretim ve tüketim süreçlerinde doğrudan ve dolaylı olarak sarf ettikleri toplam su miktarını bilmeleri için kendi ‘su ayak izlerini’ hesaplamalarını söyleyen Başkan Özcan, “Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için tüketim çılgınlığından uzaklaşmak ve bilinçli bir tüketici olmak gerekiyor. Bu noktada hemşehrilerime kendi su ayak izlerini hesaplamalarını öneriyorum. Bunun için internetten yardım alıp günlük kaç ton su harcadıklarını öğrenebilirler” dedi.
Başkan Özcan mesajında; “5 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Yaşanabilir tek gezegen olan Dünyamızın korunması ve çevre problemleri hakkında farkındalık oluşturmak için anlamlı bir gündür. Nazilli Belediyesi olarak plastik atıkla mücadele, geri dönüşümün sağlanması, tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılması gibi konularda pek çok çalışma yaptık. Enerji ve su tüketiminin asgari düzeye indirilmesi, tasarrufun sağlanması gibi konularda uygulanan projelere destek verdik. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi için çeşitli noktalara kutular yerleştirdik. Bu bilincin kendi evimizden başlayarak ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya yayılması dünyamızın korunması için büyük önem taşıyor. Aldığımız en küçük önlem, dünyamızın korunması için attığımız büyük bir adımdır” sözlerini kaydetti.

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İstanbul Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
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