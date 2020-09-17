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Başkan Özdemir: "Bizleri kurallara uyarak destekleyin"

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından yapılan maske denetimine katıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından yapılan maske denetimine katıldı. Başkan Özdemir, “Bizleri kurallara uyarak destekleyin” dedi.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kidemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile Emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde esnafları ziyaret eden Kaymakam Yılmaz, “Son günlerde vakalar artış göstermekte. Tüm işletmelerin alacağı tedbirler belli. Herkes kurallara uyarsa biz bu hastalığın üstesinden geliriz” diye konuştu.
Başkan Özdemir ise, “Sizlerden çok şey istenmiyor, maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Diğer konularda devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten. Bizler sizler için çalışıyoruz, sizlerde bizleri kurallara uyarak destekleyin” şeklinde konuştu.

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