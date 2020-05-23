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Başkan Özdemir: “Bu bayram evde kalalım”

SAMSUN HABERLERİ  | 23.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi nedeni ile ilçe mezarlığı ziyaret edildi.

Samsun’un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi nedeni ile ilçe mezarlığı ziyaret edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bu bayram evde kalalım Havza bir daha ki bayramlar için” dedi.
Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ziyarette sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan kabristanda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Belediyesi olarak hem Ramazan Bayramı hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu yıl bir birimize misafir olmadan ve sarılmadan bir bayram yaşayacağız. Ama inşallah önümüzdeki yıl büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz ve sarılarak birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bayramları tekrar göreceğiz. Bunun için biraz daha sabırlı olmak lazım. Bu bayram evde kalalım Havza bir daha ki bayramlar için. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” diye konuştu.

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