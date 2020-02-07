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Başkan Özdemir: "Büyükşehir ile güç birliği yapıyoruz"

SAMSUN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sabahattin Özdemir halka hizmet için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını belirterek, "Yapılan ve yapılacak her hizmette istişare kültürü ile ortaklaşa çalışma yürütmekteyiz" dedi.Bir dizi inceleme için Havza’da bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır ve beraberindekiler Havza Belediyesine gelerek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Başkan Özdemir: "Büyükşehir ile güç birliği yapıyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sabahattin Özdemir halka hizmet için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını belirterek, "Yapılan ve yapılacak her hizmette istişare kültürü ile ortaklaşa çalışma yürütmekteyiz" dedi.
Bir dizi inceleme için Havza’da bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır ve beraberindekiler Havza Belediyesine gelerek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Başkan Özdemir ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır bir süre ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretinden dolayı Çakır’a teşekkür ederek, “Halkımıza hizmet için büyük şehir belediyemiz ile birlikte güç birliği yapmaktayız. Yapılan ve yapılacak her hizmette istişare kültürü ile ortaklaşa çalışma yürütülmekte. Bu hizmetin hem kaliteli hem de hızlı şekilde halkımıza ulaşması demek" diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır da belediyeler arası koordinasyon ve işbirliği ile işlerin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Halkımızın ve muhtarlarımızın taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

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