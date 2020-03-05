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Başkan Özdemir: "CHP’li Engin Özkoç’a şaşırmadık"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 20:00 | Son Güncelleme

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir, TBMM’de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.Başkan Ali İhsan Özdemir yaptığı açıklamada, ”Zalim ve sömürgeci toplum mühendislerinin algı yönetimi denemelerine oyunculuk kapasitesini amade kılan kişinin yaptıklarından dolayı şaşmak gerekmez.

Başkan Özdemir: "CHP’li Engin Özkoç’a şaşırmadık"

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir, TBMM’de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.
Başkan Ali İhsan Özdemir yaptığı açıklamada, ”Zalim ve sömürgeci toplum mühendislerinin algı yönetimi denemelerine oyunculuk kapasitesini amade kılan kişinin yaptıklarından dolayı şaşmak gerekmez. Çünkü yaptıkları ve yapacakları cibilliyetinin gereğidir. Uluslararası koalisyonun kurduğu oyunda bizim oyunumuzu bozma maksatlı yenmesi için ileri sürülen piyon hükmündedir. Ancak, ne Türk Devlet aklı ve ne de insanlarımız bu basitlikteki oyunlara kanacak aptal değildir. Durumu, “Üslubu beyan ayniyle insan” diye değerlendirilen edebi kültürümüz, bunu halk dilinde de, “Bir de söyleyene bakarız adam mı diye” şeklinde ifade etmiştir. Ülkemiz düşmanlarının payandalarının başarabileceği tek bir şey vardır; Tarihe ihanet belgeleri bırakmak” diye konuştu.

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