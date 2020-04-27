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Başkan Özdemir: "Diyanetimizin de, Başkanımızın da yanındayız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.04.2020 22:49 | Son Güncelleme

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Özdemir, "Bu hakaret, sadece İslam’a ve Müslümanlara karşı değil, dine, kutsala karşı şeytani bir meydan okumadır.

Başkan Özdemir: "Diyanetimizin de, Başkanımızın da yanındayız"

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Özdemir, "Bu hakaret, sadece İslam’a ve Müslümanlara karşı değil, dine, kutsala karşı şeytani bir meydan okumadır. Biz Allah’a, resulüne, kitaba ve ahiret gününe iman ettik. Birileri istemiyor diye dinimizi değiştirecek de değiliz. Kınayanların kınamalarına aldırmayacağız. Yasal olan her şey ahlaki olmayabilir, helal de olmayabilir.Toplumu infiale sevk eden bu tür fitne içerikli, hukuku istismar etmeye yönelik girişimler, aynı zamanda devletin Anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetini tehdit eden girişimler olarak ayrıca suç oluşturur. Anayasa, ailenin korunması, gençliğin fuhşiyattan korunmasına amirdir. Bu suç duyurucu bu anlamda bir ’cürm-ü meşhud’ belgesidir. Bu girişim İslam’ı yasaklanması ve Kur’an-ı Kerim’in sansürlenmesi girişimidir. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet’e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet’in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidir ki; vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır" diye konuştu.

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