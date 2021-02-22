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Başkan Özdemir kendisine şiir yazan Ali Yılmaz’ı ziyaret etti

22.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Başkan Özdemir kendisine şiir yazan Ali Yılmaz’ı ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kendisine şiir yazan emekli Ali Yılmaz’ı evinde ziyaret etti.Başkan Özdemir, kendisi için kaleme aldığı şiir den dolayı Ali Yılmaz’a teşekkür etti.Yılmaz, kendisini ziyaret eden Başkan Özdemir’e kemanıyla bir sürprizde yaptı.Evinde keman eşliğinde ‘Niğde Bağları’ türküsünü seslendiren Yılmaz, başkan Özdemir’i mest etti.Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Niğde bağları türküsünü keman eşliğinde ilk defa dinlediği ve çok sevdiğini söyledi.Özdemir konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Çok değerli Ali amcamın sohbetine, nasihatine, duasına ve güzel sesine nail olduk.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kendisine şiir yazan emekli Ali Yılmaz’ı evinde ziyaret etti.
Başkan Özdemir, kendisi için kaleme aldığı şiir den dolayı Ali Yılmaz’a teşekkür etti.
Yılmaz, kendisini ziyaret eden Başkan Özdemir’e kemanıyla bir sürprizde yaptı.
Evinde keman eşliğinde ‘Niğde Bağları’ türküsünü seslendiren Yılmaz, başkan Özdemir’i mest etti.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Niğde bağları türküsünü keman eşliğinde ilk defa dinlediği ve çok sevdiğini söyledi.
Özdemir konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Çok değerli Ali amcamın sohbetine, nasihatine, duasına ve güzel sesine nail olduk. Kendisi kemanda olduğu kadar kalemde de maharetli. Kendisi bana bir şiir yazıp mutlu etmişti, bizde kendisini ziyaret ederek sohbet ettik. Hemşerilerimizden bir ’Allah razı olsun’ cümlesini duyabilmek bizler için en büyük hediye oluyor. Ali Amcamın ağzına, yüreğine, kalemine sağlık." ifadelerini kullandı.
Ali Yılmaz ise, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz Niğde’de yapılan belediye hizmetleri ve çalışmalar hakkında da kendisini bilgilendiren Başkan Özdemir’e teşekkür etti.

Başkan Özdemir kendisine şiir yazan Ali Yılmaz’ı ziyaret etti

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