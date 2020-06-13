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Başkan Özdemir: “Milletimiz ‘Ayasofya’da ibadet’ kararını bekliyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi’ni de ibadete açmalıdır” dedi.Tarihi Ayasofya Camisinin 1934 yılında alınan bir kararla Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği, müzeye dönüştürüldüğünü belirten Ali İhsan Özdemir,” Ayasofya, 1453’ten 1934’e kadar İstanbul’umuzun, ulu ve baş camisidir.

Başkan Özdemir: “Milletimiz ‘Ayasofya’da ibadet’ kararını bekliyor"

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi’ni de ibadete açmalıdır” dedi.
Tarihi Ayasofya Camisinin 1934 yılında alınan bir kararla Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği, müzeye dönüştürüldüğünü belirten Ali İhsan Özdemir,” Ayasofya, 1453’ten 1934’e kadar İstanbul’umuzun, ulu ve baş camisidir. Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisi’nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul’un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya’nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale’dir, Büyük Taarruz ’dur. Ayasofya, Millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz”

“Küresel güçlerin, Siyonizm’in ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık biliyoruz” diyen Özdemir, “İslam alemine tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, İhtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya’nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet- millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Birlik Vakfı Şube ve Temsilcilikleri, diğer Sivil Gönüllü Toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi’nin, ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer verdi.

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