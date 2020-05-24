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Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

SAMSUN HABERLERİ  | 24.05.2020 19:29 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 101.

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “101 yıl önce bugün Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 101. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirten Özdemir, “Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 101 yıl önce bugün Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir. Bunun en büyük nişanelerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Eylül 1924 yılında ilçemizi ikinci ziyaretinde o veciz sözleri ve ilçemize hediye ve emanet ettiği Cumhurbaşkanlığı forsudur. Havza dün olduğu gibi bu günde ülkemizin birlik ve beraberliği için gereken her şeyi hazırdır. Bu sene pandemi nedeni ile bu onur günümüzde meydanlarda birlikte olamazsak da tüm Havzalıların bu gururu yüreklerinde coşku ile yaşadıklarını biliyorum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçen şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim” dedi.
Eski belediye başkanları da bu konuda mesajlar verdi. 1980

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

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