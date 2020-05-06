YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı”

Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı”

SAMSUN HABERLERİ  | 06.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’ni ziyaret etti.

Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esası ile 188 personel ve 8 ekip ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özdemir şu ana kadar bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını duyurdu.
Havza’da korona virüsü çalışmaları hakkında bilgiler veren Özdemir, grubun 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulduğunu belirterek, “ İlçemizde kurumlar arası koordinasyon üst seviyede olup, bugüne kadar 112 üzerinden gelen bin 200 talep karşılandı. 24 saate görevleri başında olan kamu kurumlarımız çalışanlarından oluşan ekiplerimiz değerli büyüklerimizin gıda, maaş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktalar. Yine 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın ilaç ve sağlık problemleri, Havza Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti tarafından yürütülmekte. Vefa birimimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve mümkün mertebe hareketliliğinin az olması adına çok önemli bir faaliyet göstermekteler” dedi.
Kovid-19 ile mücadele Havza’daki bütün kurumların seferber olduğunu belirten Özdemir, “Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’miz belediyemizde, Seyahat İzin Kurulu ise Havza Hükümet Konağı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 765 kişiye seyahat izin belgesi verilmiştir. Ayrıca bu süreçte dışarıya çıkışları izne bağlı 65 yaşı üstü 132 kişiye de Kaymakamlık makamı tarafından izin verildi. Mücadele kapsamında ek tedbirler almaya devam ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın ile mücadelede fedakarca çalışan tüm herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Mustafa Demir: “Salgınla mücadeleye devam”

Başkan Mustafa Demir: “Salgınla mücadeleye devam”

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.